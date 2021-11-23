В Украине возобновился рост промпроизводства, за год – на 1,4% – Госстат

В январе – октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,4%, отметили в Госстате Фото: depositphotos.com

В то же время в октябре промпроизводство выросло на 7,8% (не скорректированных) и 1,9% (сезонно скорректированных) по сравнению с сентябрем 2021 года.

В январе – октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,4%.

В целом за первые 10 месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности – 1,5%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,7%.

Согласно данным Госстата, в сентябре промпроизводство в Украине показало падение на 0,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) по сравнению с сентябрем 2020 года.