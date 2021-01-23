Промышленное производство в Украине за прошлый год упало более чем на 5% – Госстат

Производство перерабатывающей промышленности за прошлый год снизилось на 6,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Показатели перерабатывающей промышленности в декабре 2020 года увеличились по сравнению с декабрем 2019 года Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины от 22 января.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре прошлого года увеличилось на 3,2%. Госстат указал, что к предыдущему месяцу промышленное производство в декабре увеличились на 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – на 1,1%.

Показатели перерабатывающей промышленности в декабре 2020 года увеличились по сравнению с декабрем 2019 года на 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,8%.

Производство в перерабатывающей промышленности за прошлый год снизилось на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,1%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что объемы промышленного производства в ноябре 2020 года восстановились до уровня ноября 2019-го.