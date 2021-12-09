Компания Ford выпустила внедорожник с деталями из пластика, выловленного в океане

Зажимы жгута проводов в салоне автомобиля Ford Bronco Sport изготовлены из переработанных рыболовных сетей, потерянных или выброшенных в океан, говорится в сообщении.

"Пластик собирают работники в Индийском океане и Аравийском море, таким образом мы способствуем очистке водной среды, уменьшаем количество отходов, а также создаем новые рабочие места", – рассказали в компании.

Автопроизводители утверждают, что переработанный пластик является прочным и недорогим материалом, сравнимым с пластиком на основе нефти, но с 10-процентной экономией на затратах и потребностью меньшего количества энергии для производства.

В компании обещают, что в будущем элементов, сделанных из вторсырья, в автомобилях Ford станет больше.