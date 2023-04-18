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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли центр Херсона, пострадали шесть человек

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Российские оккупанты атаковали район Центрального рынка в Херсоне, отметили в ОПУ
Российские оккупанты атаковали район Центрального рынка в Херсоне, отметили в ОПУ
Фото: Центральний ринок Херсон / Fаcebook

Российские оккупационные войска 18 апреля обстреливают центральную часть Херсона.

Об этом в 10.17 в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Внимание! Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!" – написал руководитель ОВА.

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак проинформировал в Telegram, что оккупанты атаковали район Центрального рынка в Херсоне.

"В результате артобстрела пострадали шесть человек", – отметил руководитель ОПУ.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, население, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Александр Прокудин
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