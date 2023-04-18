В Херсонской области оккупанты обстреляли жилой сектор и территорию детского лагеря, есть раненый – ОВА

"За минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял шесть раз", – написал он.

Прокудин уточнил, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине.

По его словам, в результате вражеского обстрела один человек был ранен.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 80 человек.