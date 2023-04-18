В Херсонской области оккупанты обстреляли жилой сектор и территорию детского лагеря, есть раненый – ОВА

"За минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял шесть раз", – написал он.
Прокудин уточнил, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине.
По его словам, в результате вражеского обстрела один человек был ранен.
Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 80 человек.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.