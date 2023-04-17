Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 170 снарядов, под удар попали жилые кварталы – ОВА

Захватчики выпустили по территории региона 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Под удар противника попали жилые кварталы.

Херсон оккупанты обстреляли трижды.

"За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – отметил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.