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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 170 снарядов, под удар попали жилые кварталы – ОВА

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Херсон за сутки оккупанты обстреляли трижды
Херсон за сутки оккупанты обстреляли трижды
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом 17 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по территории региона 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Под удар противника попали жилые кварталы.

Херсон оккупанты обстреляли трижды.

"За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", – отметил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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