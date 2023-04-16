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С временно оккупированной территории Херсонской области вернули женщину, которую незаконно вывезли россияне – Минреинтеграции

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Оккупанты незаконно переместили женщину в Геническ, отметили в Минреинтеграции Украины
Оккупанты незаконно переместили женщину в Геническ, отметили в Минреинтеграции Украины
Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

В Украину через территорию РФ и Беларуси удалось вернуть женщину, которую россияне незаконно вывезли на временно оккупированную часть Херсонской области.

Об этом 16 апреля сообщается в Facebook Минреинтеграции Украины.

"В декабре прошлого года к ведомству обратилась ее дочь, разыскивавшая свою пожилую мать. Старушка осталась на временно оккупированной территории Херсонской области. Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что женщину удалось вывезти с временно оккупированного города через территорию России и Беларуси.

"Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из города Кривой Рог. Именно в Кривом Роге ее ждет дочь, которая, не теряя надежды, сделала все, чтобы вернуть свою маму, – подчеркнули в Минреинтеграции. – Это еще один пример мужества украинки, которая, несмотря на тяжелое состояние, решилась уехать с временно оккупированной территории".

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0UmDiJXRYdDQHtiqegYtpnf9wEoBsi2kFrnRNeeEe92zgaPL74kdu8ivM8P7AqvCEl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Левобережная часть Херсонской области, в том числе Геническ, остается под российской оккупацией.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Кривой Рог, оккупация, Херсонская область, Геническ, война России против Украины, женщины, население, мать, российские оккупанты, россияне
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