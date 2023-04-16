С временно оккупированной территории Херсонской области вернули женщину, которую незаконно вывезли россияне – Минреинтеграции

Об этом 16 апреля сообщается в Facebook Минреинтеграции Украины.

"В декабре прошлого года к ведомству обратилась ее дочь, разыскивавшая свою пожилую мать. Старушка осталась на временно оккупированной территории Херсонской области. Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что женщину удалось вывезти с временно оккупированного города через территорию России и Беларуси.

"Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из города Кривой Рог. Именно в Кривом Роге ее ждет дочь, которая, не теряя надежды, сделала все, чтобы вернуть свою маму, – подчеркнули в Минреинтеграции. – Это еще один пример мужества украинки, которая, несмотря на тяжелое состояние, решилась уехать с временно оккупированной территории".