ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитых дронах-камикадзе и прокомментировали слухи из Киева о падении спутника

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В Воздушных силах отметили, что информация уточняется
В Воздушных силах отметили, что информация уточняется
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 19 апреля в воздушном пространстве Украины силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами. Об этом после полуночи проинформировали в Telegram Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Интенсивная боевая работа Воздушных сил по БПЛА Shahed-136/131 продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Сбито около 10 "шахедов". Детали – позже", – говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев сохранять спокойствие и оставаться в укрытии, если объявлена воздушная тревога.

Также в ВС ВСУ прокомментировали появившиеся слухи о падении в районе Киева спутника NASA, в связи с чем "соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками".

"По предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника / метеорита (уточняется). В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения в этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности", – заявили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Воздушную тревогу объявляли 19 апреля в Киеве с 22.07 по 23.02.

Очевидцы рассказали изданию "ГОРДОН", что вспышка показалась им синего или зеленого цвета.

В сети начали шутить, что в город прилетел НЛО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в соцсетях, что это работа ПВО, а не НЛО, но потом удалил пост. 

Позже Ермак написал, что больше информации опубликуют Воздушные силы, а после этого опубликовал неоднозначные эмодзи, в числе которых была летающая тарелка.

17 апреля в NASA сообщали, что на этой неделе на Землю может упасть спутник, который был в космосе с 2002 года. Как говорится в сообщении, падение ожидали 19 апреля. 

"NASA ожидает, что большая часть космического корабля сгорит во время прохождения через атмосферу, но ожидается, что некоторые компоненты переживут вход в атмосферу. Риск причинения вреда кому-либо на Земле низок – примерно 1 из 2467", – заявляли в агентстве. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, ПВО, спутник, воздух, соцсети, война России против Украины, Воздушные силы Украины, воздушная тревога
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