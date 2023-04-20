Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитых дронах-камикадзе и прокомментировали слухи из Киева о падении спутника

"Интенсивная боевая работа Воздушных сил по БПЛА Shahed-136/131 продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Сбито около 10 "шахедов". Детали – позже", – говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев сохранять спокойствие и оставаться в укрытии, если объявлена воздушная тревога.

Также в ВС ВСУ прокомментировали появившиеся слухи о падении в районе Киева спутника NASA, в связи с чем "соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками".

"По предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника / метеорита (уточняется). В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения в этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности", – заявили в ВСУ.

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