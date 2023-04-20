Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитых дронах-камикадзе и прокомментировали слухи из Киева о падении спутника

"Интенсивная боевая работа Воздушных сил по БПЛА Shahed-136/131 продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Сбито около 10 "шахедов". Детали – позже", – говорится в сообщении.
Военные призвали украинцев сохранять спокойствие и оставаться в укрытии, если объявлена воздушная тревога.
Также в ВС ВСУ прокомментировали появившиеся слухи о падении в районе Киева спутника NASA, в связи с чем "соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками".
"По предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника / метеорита (уточняется). В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения в этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности", – заявили в ВСУ.
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Воздушную тревогу объявляли 19 апреля в Киеве с 22.07 по 23.02.
Очевидцы рассказали изданию "ГОРДОН", что вспышка показалась им синего или зеленого цвета.
В сети начали шутить, что в город прилетел НЛО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в соцсетях, что это работа ПВО, а не НЛО, но потом удалил пост.
Позже Ермак написал, что больше информации опубликуют Воздушные силы, а после этого опубликовал неоднозначные эмодзи, в числе которых была летающая тарелка.
17 апреля в NASA сообщали, что на этой неделе на Землю может упасть спутник, который был в космосе с 2002 года. Как говорится в сообщении, падение ожидали 19 апреля.
"NASA ожидает, что большая часть космического корабля сгорит во время прохождения через атмосферу, но ожидается, что некоторые компоненты переживут вход в атмосферу. Риск причинения вреда кому-либо на Земле низок – примерно 1 из 2467", – заявляли в агентстве.