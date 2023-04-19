В небе над Киевской областью обнаружили воздушную цель, в Днепре сбили дрон-камикадзе

В нескольких областях Украины вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Состоянием на 20:41 тревога была объявлена в в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Состоянием на 22:24 тревога объявлена в Киеве и Киевской области, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В Харьковской области сигнал воздушной тревоги отменили. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

"Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", – говорится в сообщении.

В Днепре силы ПВО уже сбили дроны-камикадзе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Киеве также был зафиксирована вспышка, пишут Telegram-каналы. Глава ОП отметил, что это работа ПВО, но потом удалил пост.

Скриншот: Андрій Єрмак / Telegram

Позже он написал, что больше информации опубликуют Воздушные силы.

"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", – написал Ермак.