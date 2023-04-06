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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Беларуси в Россию улетели МиГ-31, из-за которых в Украине регулярно объявлялась воздушная тревога – "Беларускі Гаюн"

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Три самолета носителя "Кинжалов" улетели в РФ из Беларуси, говорят наблюдатели
Три самолета – носителя "Кинжалов" улетели в РФ из Беларуси, говорят наблюдатели
Фото: airwar.ru

Из Беларуси в Россию улетели три самолета МиГ-31К воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 6 апреля.

По данным группы, это борты с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 года. На тот момент это была уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов, говорится в сообщении. 

Самолеты регулярно совершали тренировочные полеты с аэродрома в Мачулищах, из-за чего на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. 

Контекст:

1 ноября 2022 года разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.

4 ноября "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщило, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России. Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".

1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333. 13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие три МиГ-31К, с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, авиация, война России против Украины, МиГ-31, ракета Кинжал
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