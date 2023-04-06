Из Беларуси в Россию улетели МиГ-31, из-за которых в Украине регулярно объявлялась воздушная тревога – "Беларускі Гаюн"

Три самолета – носителя "Кинжалов" улетели в РФ из Беларуси, говорят наблюдатели Фото: airwar.ru

По данным группы, это борты с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 года. На тот момент это была уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов, говорится в сообщении.

Самолеты регулярно совершали тренировочные полеты с аэродрома в Мачулищах, из-за чего на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.