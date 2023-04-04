В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете российского истребителя в Беларуси

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины Фото: depositphotos.com

Первыми тревогу объявили в Киеве и Днепропетровской области в 12.38. Последними об угрозе сообщили в Закарпатской, Сумской и Житомирской областях – в 12.43.

По информации Telegram-канала, масштабная тревога в Украине связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.