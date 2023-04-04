В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете российского истребителя в Беларуси

Первыми тревогу объявили в Киеве и Днепропетровской области в 12.38. Последними об угрозе сообщили в Закарпатской, Сумской и Житомирской областях – в 12.43.
По информации Telegram-канала, масштабная тревога в Украине связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.