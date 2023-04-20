КГВА сообщила, что в Киеве упал космический спутник NASA. В Воздушных силах пока не подтвердили

Около 22.00 в небе над Киевом зафиксировали вспышку Скриншот: Киевский Движ / Telegram

Около 22.00 в соцсетях начали распространять видео момента вспышки в небе над Киевом. Уже после этого, в 22.07, в столице и области была объявлена воздушная тревога.

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2 — olexander scherba * (@olex_scherba) April 19, 2023

Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm — Українська правда * (@ukrpravda_news) April 19, 2023

Очевидцы рассказали изданию "ГОРДОН", что вспышка показалась им синего или зеленого цвета. Спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, который в том числе транслировал канал "1+1", сообщил, что он видел белую вспышку.

В сети начали шутить, что в город прилетел НЛО.

"НЛО передает оружие для ВСУ", – написал в Telegram блогер Игорь Лаченков, у которого более 1 млн подписчиков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что это работа ПВО, а не НЛО, но потом удалил сообщение и призвал ждать официальной информации от Воздушных сил.

Скриншот: Андрій Єрмак / Telegram

Спустя некоторое время он опубликовал эмодзи НЛО.

Воздушную тревогу в Киеве и области отменили в 23.02.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, на Землю упал космический спутник NASA.

"В пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", – рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

В Воздушных сил Украины "Суспільному" пока не подтвердили эту информацию. Там заявили, что выясняют обстоятельства.

17 апреля в NASA сообщали, что на этой неделе на Землю может упасть спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), который был в космосе с 2002 года. Падения ожидали 19 апреля.

"NASA ожидает, что большая часть космического корабля сгорит во время прохождения через атмосферу, но ожидается, что некоторые компоненты переживут вход в атмосферу. Риск причинения вреда кому-либо на Земле низок – примерно 1 из 2467", – заявили в агентстве.

В то же время украинский образовательный проект о космосе Alpha Centauri отметил в Twitter, что орбита RHESSI вечером 19 апреля не проходила над Украиной.

"Больше похоже на болид. Ждем больше информации от специалистов по околоземным объектам", – отметили в Alpha Centauri.