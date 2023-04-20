ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Очень серьезные системы ПВО уже в Украине – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал о поездке на Волынь и поблагодарил США за военную помощь
Зеленский рассказал о поездке на Волынь и поблагодарил США за военную помощь
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибытии необходимой для защиты от российской агрессии военной помощи в видеообращении 19 апреля, которое опубликовал в Telegram.

Видео Зеленский записывал в тамбуре поездам по дороге в Киев (19 апреля он с рабочей поездкой посещал Волынскую область). 

Он поблагодарил США за новый пакет военной помощи, а силы обороны Украины – за успешную защиту страны. Зеленский отметил, что новые, "очень серьезные" системы противовоздушной обороны и другое оружие для защиты уже в Украине, и впоследствии помощи будет еще больше.

Также президент рассказал, что навестил пограничников на границе с Беларусью.

"Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую крепость, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства. Вручил награды воинам – нашим пограничникам… Вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности пограничники воюют на передовой, в том числе на наиболее тяжелых направлениях. Бахмут, в целом Донбасс. Настоящие герои, выполнившие успешно сотни и сотни боевых задач", – рассказал он.

По словам Зеленского, готовятся новые подразделения пограничников, которые присоединятся к защите украинской границы.

Контекст:

США 19 апреля объявили о новом пакете помощи Украине, в который войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты TOW, артиллерийские снаряды и другое оружие и оборудование. Стоимость пакета составит $325 млн.

В министерстве обороны США отметили, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.

19 апреля первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от трех стран – США, Нидерландов и Германии.

Кроме того, 19 апреля стало известно, что Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная помощь, пограничники, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
Галина ГРИШИНА
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Галина ГРИШИНА
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
Галина ГРИШИНА
Подтяжки кожи ультразвуком и микроиглы для уменьшения жира. Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Подтяжки кожи ультразвуком и микроиглы для уменьшения жира. Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Галина ГРИШИНА
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Галина ГРИШИНА
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Галина ГРИШИНА
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (107160)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (81986)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (76680)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (74282)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (69746)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (59317)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (46306)
8
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (45710)
 
 
 
 