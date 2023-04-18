Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США оборонные нужды Украины, санкции и потолок цен на российские газ и нефть

Зеленский выразил благодарность за двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе.
"Рассказал о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи", – заявил президент.
Он добавил, что также обсудил со спикером Палаты представителей необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Зеленский пригласил Маккарти в Украину.
США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указывали в Пентагоне в апреле 2023 года.