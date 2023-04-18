Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США оборонные нужды Украины, санкции и потолок цен на российские газ и нефть

Зеленский выразил благодарность за двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе.

"Рассказал о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи", – заявил президент.

Он добавил, что также обсудил со спикером Палаты представителей необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Зеленский пригласил Маккарти в Украину.