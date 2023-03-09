Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

Приглашение Маккарти приехать в Украину Зеленский озвучил в интервью телекомпании, которое было опубликовано сегодня. Президент призвал конгрессмена приехать и посмотреть, что происходит в Украине, как воюют украинцы, и только после этого принимать решения относительно Украины.

Маккарти ответил CNN, что не планирует посещать Украину.

По словам спикера, в предоставлении помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро", но он, Маккарти, против предоставления "пустых чеков" Украине.

Телекомпания напоминает, что в Конгрессе США двухпартийная поддержка Украины, но некоторые республиканцы в Палате представителей выступают за прекращение дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Маккарти избрали спикером 6 января. Он победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.