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Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

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Маккарти заявил, что против "пустых чеков"
Маккарти заявил, что против "пустых чеков"
Фото: ЕРА

8 марта спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти ответил отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом сообщает CNN.

Приглашение Маккарти приехать в Украину Зеленский озвучил в интервью телекомпании, которое было опубликовано сегодня. Президент призвал конгрессмена приехать и посмотреть, что происходит в Украине, как воюют украинцы, и только после этого принимать решения относительно Украины.

Маккарти ответил CNN, что не планирует посещать Украину.

По словам спикера, в предоставлении помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро", но он, Маккарти, против предоставления "пустых чеков" Украине. 

Телекомпания напоминает, что в Конгрессе США двухпартийная поддержка Украины, но некоторые республиканцы в Палате представителей выступают за прекращение дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Маккарти избрали спикером 6 январяОн победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.

Контекст:

В Пентагоне посчитали, что в общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, финансы, Палата представителей, Кевин Маккарти
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