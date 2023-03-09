Спикер Палаты представителей Конгресса США отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

Приглашение Маккарти приехать в Украину Зеленский озвучил в интервью телекомпании, которое было опубликовано сегодня. Президент призвал конгрессмена приехать и посмотреть, что происходит в Украине, как воюют украинцы, и только после этого принимать решения относительно Украины.
Маккарти ответил CNN, что не планирует посещать Украину.
По словам спикера, в предоставлении помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро", но он, Маккарти, против предоставления "пустых чеков" Украине.
Телекомпания напоминает, что в Конгрессе США двухпартийная поддержка Украины, но некоторые республиканцы в Палате представителей выступают за прекращение дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.
Маккарти избрали спикером 6 января. Он победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.
В Пентагоне посчитали, что в общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.