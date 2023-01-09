ГОРДОН
 
 
МИР

Палата представителей США планирует урезать полномочия нового спикера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что демократы проголосуют против ограничений
Ожидается, что демократы проголосуют против ограничений
Фото: EPA

9 января Палата представителей США собирается проголосовать за урезание полномочий нового спикера Кевина Маккарти. Об этом сообщает Reuters.

В частности, предлагаемые изменения в законодательство дадут разрешение одному члену палаты инициировать отставку спикера в любое время.

Другие изменения включают 72-часовой период ожидания между внесением законопроекта и моментом, когда его можно вынести на голосование, ограничение государственных расходов на уровне 2022 года и создание комитета по расследованию деятельности министерства юстиции.

Как отмечает Reuters, на такие уступки Маккарти согласился, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, которые несколько дней блокировали его назначение на должность спикера.

Ожидается, что демократы проголосуют против пакета. Голосование запланировано на вечер понедельника по местному времени.

Контекст:

Предыдущий спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN сообщал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.

6 января Маккарти избрали спикеромОн победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег. 

CNN отмечал, что это не самые продолжительные выборы спикера нижней палаты Конгресса (в 1855 году потребовалось 133 тура голосования), но самые продолжительные за 164 года. В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, законодательство, закон, законопроект, голосование, Палата представителей, Кевин Маккарти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (200568)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (178707)
3
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (165011)
4
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (92420)
5
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (51753)
6
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (50294)
7
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото (33433)
8
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (24780)
 
 
 
 