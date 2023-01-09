Палата представителей США планирует урезать полномочия нового спикера

В частности, предлагаемые изменения в законодательство дадут разрешение одному члену палаты инициировать отставку спикера в любое время.
Другие изменения включают 72-часовой период ожидания между внесением законопроекта и моментом, когда его можно вынести на голосование, ограничение государственных расходов на уровне 2022 года и создание комитета по расследованию деятельности министерства юстиции.
Как отмечает Reuters, на такие уступки Маккарти согласился, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, которые несколько дней блокировали его назначение на должность спикера.
Ожидается, что демократы проголосуют против пакета. Голосование запланировано на вечер понедельника по местному времени.
Предыдущий спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN сообщал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.
Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.
6 января Маккарти избрали спикером. Он победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.
CNN отмечал, что это не самые продолжительные выборы спикера нижней палаты Конгресса (в 1855 году потребовалось 133 тура голосования), но самые продолжительные за 164 года. В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.