Палата представителей США планирует урезать полномочия нового спикера

В частности, предлагаемые изменения в законодательство дадут разрешение одному члену палаты инициировать отставку спикера в любое время.

Другие изменения включают 72-часовой период ожидания между внесением законопроекта и моментом, когда его можно вынести на голосование, ограничение государственных расходов на уровне 2022 года и создание комитета по расследованию деятельности министерства юстиции.

Как отмечает Reuters, на такие уступки Маккарти согласился, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, которые несколько дней блокировали его назначение на должность спикера.

Ожидается, что демократы проголосуют против пакета. Голосование запланировано на вечер понедельника по местному времени.