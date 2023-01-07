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"Рассчитываем на поддержку и помощь США". Зеленский поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей

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Зеленский: Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя
Зеленский: Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

"Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", – написал президент в Twitter 7 января.

Контекст:

Предыдущий спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN сообщал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.

6 января Маккарти избрали спикеромОн победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег. 

CNN отмечал, что это не самые продолжительные выборы спикера нижней палаты Конгресса (в 1855 году потребовалось 133 тура голосования), но самые продолжительные за 164 года. В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Владимир Зеленский, война России против Украины, Палата представителей, Кевин Маккарти
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