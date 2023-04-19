Зеленский провел совещание по обустройству и охране госграницы в Волынской области

Об этом проинформировал пресс-центр ОПУ.

"Во время совещания были заслушаны доклады о ситуации в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по укреплению государственной границы в пределах Волынской области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко проинформировал участников совещания об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений в области, а также социально-экономической ситуации в регионе.

"Участники рассмотрели вопросы работы таможенных органов на международных пунктах пропуска в Волынской области, а также о работе ГСЧС по защите гражданского населения региона", – подчеркнули в ОПУ.