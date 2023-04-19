Украина отозвала посла из Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"

Таким образом Киев отреагировал на вчерашнюю встречу непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным в Минске. Украинское дипломатическое ведомство оценивает ее как "попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке".
"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ. В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", – говорится в сообщении МИД.
Там отметили, что Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.
Лукашенко и Пушилин встретились 18 апреля. На видео, опубликованном в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого", они обсуждают ситуацию "на фронте". Лукашенко говорит о "помощи", которую хочет оказать оккупированному Донецку, чтобы "не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать".
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.