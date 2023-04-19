ГОРДОН
 
 
МИР

Украина отозвала посла из Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минск должен прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины, заявили в МИД
Минск должен прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины, заявили в МИД
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина отзывает из Минска посла в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.
Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило вечером 18 апреля.

Таким образом Киев отреагировал на вчерашнюю встречу непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным в Минске. Украинское дипломатическое ведомство оценивает ее как "попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке".

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ. В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", – говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Лукашенко и Пушилин встретились 18 апреля. На  видео, опубликованном в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого", они обсуждают ситуацию "на фронте". Лукашенко говорит о "помощи", которую хочет оказать оккупированному Донецку, чтобы "не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Денис Пушилин, ДНР, Игорь Кизим, посол, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Галина ГРИШИНА
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Галина ГРИШИНА
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Галина ГРИШИНА
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Галина ГРИШИНА
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Галина ГРИШИНА
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (81145)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (68416)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (66289)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (57209)
5
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (36676)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (36014)
7
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (35657)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (28142)
 
 
 
 