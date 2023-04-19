Украина отозвала посла из Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"

Таким образом Киев отреагировал на вчерашнюю встречу непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным в Минске. Украинское дипломатическое ведомство оценивает ее как "попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке".

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ. В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций", – говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Лукашенко и Пушилин встретились 18 апреля. На видео, опубликованном в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого", они обсуждают ситуацию "на фронте". Лукашенко говорит о "помощи", которую хочет оказать оккупированному Донецку, чтобы "не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать".