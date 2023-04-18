"На фронте как у нас там дела?" Лукашенко встретился в Минске с главарем боевиков "ДНР" Пушилиным и предложил "восстановить" жизнь в Донецке

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
"На фронте как у нас там дела?" – спросил у Пушилина Лукашенко.
По его словам, работы во временно оккупированном Донецке "впереди очень много".
"Надо восстанавливаться, – подчеркнул Лукашенко. – Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать".
Видео встречи опубликовано в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".
Это не первый визит Пушилина в Беларусь. В конце июля прошлого года главарь боевиков "ДНР" посещал Брест, заявив, что пора "освобождать" Луцк и другие "русские города".
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.