"На фронте как у нас там дела?" Лукашенко встретился в Минске с главарем боевиков "ДНР" Пушилиным и предложил "восстановить" жизнь в Донецке

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"На фронте как у нас там дела?" – спросил у Пушилина Лукашенко.

По его словам, работы во временно оккупированном Донецке "впереди очень много".

"Надо восстанавливаться, – подчеркнул Лукашенко. – Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать".

Видео встречи опубликовано в приближенном к Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".

Это не первый визит Пушилина в Беларусь. В конце июля прошлого года главарь боевиков "ДНР" посещал Брест, заявив, что пора "освобождать" Луцк и другие "русские города".