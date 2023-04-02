Посол Украины ответил на "мирные предложения" Лукашенко

Кизим: Главное, чего я не услышал в послании Лукашенко – это хоть какое-то объяснение зачем Беларусь ввязалась в войну против Украины на стороне РФ Фото: radiosvoboda.org

"Итак, главное, чего я не услышал в послании – это хоть какое-то объяснение зачем Беларусь ввязалась в войну против Украины на стороне РФ и какая для Беларуси в этом выгода? Все озвученные "экскурсы" в историю, о якобы "ущемлениях прав русских" на Донбассе, "запретах" русского языка, о "националистах", о минских соглашениях, "переживания" за судьбу украинского народа и так далее уже избитые, озвучивались раньше и уже не воспринимаются в новых реалиях после 24 февраля, когда все разделилось на "до" и "после" – заявил Кизим.

Посол отметил, что не было ответа, "что же такого сделала Украина и ее народ беларусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает как "будет лучше" для украинцев и поддержало РФ?"

"Именно беларусам и суверенному белорусскому государству. Потому что российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, тут очевиден. Может быть Украина запрещала беларуску мову, захватывала белорусские земли, запрещала белорусскую историю, культуру? Сразу хочу ответить тем, кто говорит о якобы экономических санкциях со стороны Украины. Это ложь. Их не было, в том числе и после событий 2020 года. Первый пакет санкций был введен только в ноябре 2022 (потом дополнен в январе 2023 года) и это ответ за способствование вторжению российских войск и нанесение по украинской территории ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси", – написал посол.

Он также отметил, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Беларусью восстановился и вырос до $6,3 млрд.а в январе-феврале 2022 года показал рост в 40% к 2021 году, что давало возможность говорить о $7,5 млрд в годовом исчислении.

Кроме этого, Кизим указал, что присоединившись к войне РФ против Украины, Беларусь потеряла возможность претендовать на роль "посредника".

"И еще одно, что как-то не укладывается в здравый смысл. Вновь озвучено, что Беларусь не собирается ни на кого нападать, но если кто-то хоть ногой ступит на ее территорию, то “ответ будет страшный” и, очевидно, что вместе (при поддержке) с РФ. Вопрос: почему Беларусь считает правильным защищать свою землю “до последнего” в случае агрессии против нее, а украинцы должны согласится отдать свои земли российским завоевателям (это одно из условий Кремля, чтобы прекратить войну) и отказаться от поддержки своих партнеров в отражении российской агресии. Ведь в послании как упрек прозвучали слова о том, что Украина в 2014 год отдала “зеленым человечекам” Крым без единого выстрела. Где, как говориться, логика?" – написал дипломат.

Кизим подчеркнуд, что украинский народ больше чем кто-либо другой хочет мира.

"Но мы, в отличии от российских захватчиков, освобождаем свои временно оккупированные территории, знаем, за что мы воюем, и знаем, как победить в этой войне. Отсюда и мотивация у наших военных. А вот для россиян – это захват чужих территорий, уничтожение на них всего украинского, издевательства и убийства гражданского населения, мародерство и другие преступления, которые сравнимы с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны. И тут удивляет нежелание белорусского военно-политического руководства даже через год после начала т.н. “СВО” видеть эту очевидную истину и понять, что и кого оно поддерживает. А план по мирному урегулированию есть – это план “десяти шагов” президента Украины, озвученый еще 15 ноября прошлого года. И это план не только о прекращении войны, но и об исключении возможности повторения подобных конфликтов в будущем и о безопасности для всех в регионе", – заявил посол Украины.