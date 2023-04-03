Лукашенко начал в Беларуси проверку боеготовности армии

"Сегодня по поручению [самопровозглашенного] главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", –говорится в сообщении.
Утверждается, что эти меры якобы "имеют комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности".
Также проверкой хотят определить готовность воинских частей "выполнять задачи по назначению в установленные сроки".
Минобороны Беларуси добавляет, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.
В частности, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Руководит проверкой боеготовности белорусской армии совбез РБ. В минобороны республики не указали дату окончания проверки.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".
31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.