Лукашенко начал в Беларуси проверку боеготовности армии

"Сегодня по поручению [самопровозглашенного] главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", –говорится в сообщении.

Утверждается, что эти меры якобы "имеют комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности".

Также проверкой хотят определить готовность воинских частей "выполнять задачи по назначению в установленные сроки".

Минобороны Беларуси добавляет, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.

В частности, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Руководит проверкой боеготовности белорусской армии совбез РБ. В минобороны республики не указали дату окончания проверки.