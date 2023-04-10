Лукашенко встретился с Шойгу и попросил "гарантий безопасности" для Беларуси

Лукашенко поговорил с Шойгу о том, как РФ будет защищать Беларусь Фото: president.gov.by

Лукашенко на встрече заявил, что западные страны якобы не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

"Никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?" – сказал Лукашенко.

Он заявил, что обсуждал на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обеспечения безопасности Беларуси. Для этого, по его словам, нужно принять нормативный правовой акт межгосударственного характера.

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию", – сказал Лукашенко.