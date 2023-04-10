Лукашенко встретился с Шойгу и попросил "гарантий безопасности" для Беларуси

Лукашенко на встрече заявил, что западные страны якобы не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.
"Никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?" – сказал Лукашенко.
Он заявил, что обсуждал на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обеспечения безопасности Беларуси. Для этого, по его словам, нужно принять нормативный правовой акт межгосударственного характера.
"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию", – сказал Лукашенко.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.
Некоторые подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи в районах, граничащих с Украиной, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля.