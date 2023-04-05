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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают использовать территорию и армию Беларуси против Украины – ВСУ

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Накануне минобороны Беларуси объявило учения с участием авиации и ПВО страны
Накануне минобороны Беларуси объявило учения с участием авиации и ПВО страны
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Некоторые подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи в районах, граничащих с Украиной. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля сообщил в Facebook.

По его данным, страна-агрессор Россия продолжает использовать воздушное пространство, территорию и военную инфраструктуру РБ для полномасштабного вторжения в Украину.

"Россияне поддерживают дальнейшее военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ", – говорится в сообщении.

Накануне министерство обороны Беларуси объявило о начале учений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В ходе тренировок будут "отрабатываться вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск", говорится в сообщении минобороны.

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Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, армия РФ, Брянская область, война России против Украины, российские оккупанты, Курская область
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