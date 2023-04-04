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В минобороны Беларуси заявили, что с 4-го по 6 апреля проведут учения ВВС и войск ПВО

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В ходе тренировки "отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск", отметили в минобороны Беларуси
В ходе тренировки "отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск", отметили в минобороны Беларуси
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (архив)

В Беларуси начались учения Военно-воздушных сил и войск ПВО.

Об этом 4 апреля сообщается в Telegram минобороны страны.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4-го по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки "отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)".

Проверку боеготовности белорусских вооруженных сил, которая началась 3 апреля, инициировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, отметили в минобороны страны. При этом в ведомстве не указали дату окончания проверки.

В ВСУ, комментируя проверку боеготовности армии в Беларуси, заявили, что "готовы к адекватному реагированию".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Теги: Беларусь, ПВО, ВВС, военные учения, проверки, тренировка
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