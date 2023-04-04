В минобороны Беларуси заявили, что с 4-го по 6 апреля проведут учения ВВС и войск ПВО

В ходе тренировки "отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск", отметили в минобороны Беларуси Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (архив)

Об этом 4 апреля сообщается в Telegram минобороны страны.

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО с 4-го по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки "отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)".

Проверку боеготовности белорусских вооруженных сил, которая началась 3 апреля, инициировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, отметили в минобороны страны. При этом в ведомстве не указали дату окончания проверки.

В ВСУ, комментируя проверку боеготовности армии в Беларуси, заявили, что "готовы к адекватному реагированию".