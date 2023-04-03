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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовы к адекватному реагированию". В ВСУ прокомментировали проверку боеготовности армии в Беларуси

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Cилы обороны и безопасности Украины "находятся в постоянной боевой готовности" в северной операционной зоне, отметил Наев
Cилы обороны и безопасности Украины "находятся в постоянной боевой готовности" в северной операционной зоне, отметил Наев
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Разведка Украины осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

Об этом заявил командующий Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. Видеозапись его комментария опубликована 3 апреля в Telegram командования ОС ВСУ.

Проверку боеготовности белорусских вооруженных сил, которая началась 3 апреля, инициировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, отметили в минобороны страны. При этом в ведомстве не указали дату окончания проверки.

"Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки", – заверил Наев.

По его словам, силы обороны и безопасности Украины "находятся в постоянной боевой готовности" в северной операционной зоне и "всегда готовы к адекватному реагированию".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

31 марта Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Теги: Украина, Беларусь, военные учения, ВСУ, война России против Украины, безопасность, проверки, Сергей Наев
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