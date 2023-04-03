"Готовы к адекватному реагированию". В ВСУ прокомментировали проверку боеготовности армии в Беларуси

Cилы обороны и безопасности Украины "находятся в постоянной боевой готовности" в северной операционной зоне, отметил Наев Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Об этом заявил командующий Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. Видеозапись его комментария опубликована 3 апреля в Telegram командования ОС ВСУ.

Проверку боеготовности белорусских вооруженных сил, которая началась 3 апреля, инициировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, отметили в минобороны страны. При этом в ведомстве не указали дату окончания проверки.

"Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки", – заверил Наев.

По его словам, силы обороны и безопасности Украины "находятся в постоянной боевой готовности" в северной операционной зоне и "всегда готовы к адекватному реагированию".