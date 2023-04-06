Лукашенко о Путине: Уставший президент, куда вы смотрите? Видео

Видео распространяется в сети, в частности фрагмент опубликовало пропагандистское СМИ РБК.
"Уставший президент, куда вы смотрите?" – сказал Лукашенко, приветствуя Путина и обращаясь к его окружению. Глава Кремля ответил, что все "нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать".
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя это видео, отметил, "что мы все прекрасно помним, что если на России кто-то устал, то он должен уйти".
Его комментарий отсылает к знаменитой фразе экс-президента РФ Бориса Ельцина, сказанной в обращении о досрочном уходе в отставку. Ельцину приписывают слова "Я устал, я ухожу", но в версии, опубликованной на сайте Кремля в 1999 году, звучит фраза: "Я ухожу, я сделал все, что мог."
Беларусь поддерживает агрессию России против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
Встреча Лукашенко и Путина 5 апреля прошла в московском Кремле.