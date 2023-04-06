Лукашенко о Путине: Уставший президент, куда вы смотрите? Видео

Видео распространяется в сети, в частности фрагмент опубликовало пропагандистское СМИ РБК.

"Уставший президент, куда вы смотрите?" – сказал Лукашенко, приветствуя Путина и обращаясь к его окружению. Глава Кремля ответил, что все "нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать".

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя это видео, отметил, "что мы все прекрасно помним, что если на России кто-то устал, то он должен уйти".

Его комментарий отсылает к знаменитой фразе экс-президента РФ Бориса Ельцина, сказанной в обращении о досрочном уходе в отставку. Ельцину приписывают слова "Я устал, я ухожу", но в версии, опубликованной на сайте Кремля в 1999 году, звучит фраза: "Я ухожу, я сделал все, что мог."