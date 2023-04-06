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Лукашенко о Путине: Уставший президент, куда вы смотрите? Видео

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Лукашенко встретился с Путиным в Москве
Лукашенко встретился с Путиным в Москве
Фото: kremlin.ru

5 апреля во время встречи с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, сказал, что Путин выглядит уставшим.

Видео распространяется в сети, в частности фрагмент опубликовало пропагандистское СМИ РБК

"Уставший президент, куда вы смотрите?" – сказал Лукашенко, приветствуя Путина и обращаясь к его окружению. Глава Кремля ответил, что все "нормально-нормально, зарплату нужно отрабатывать". 

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя это видео, отметил, "что мы все прекрасно помним, что если на России кто-то устал, то он должен уйти". 

Его комментарий отсылает к знаменитой фразе экс-президента РФ Бориса Ельцина, сказанной в обращении о досрочном уходе в отставку. Ельцину приписывают слова "Я устал, я ухожу", но в версии, опубликованной на сайте Кремля в 1999 году, звучит фраза: "Я ухожу, я сделал все, что мог."

Контекст:

Беларусь поддерживает агрессию России против Украины. Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

Встреча Лукашенко и Путина 5 апреля прошла в московском Кремле. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Борис Ельцин, Антон Геращенко
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