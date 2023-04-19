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Зеленский побывал на границе Украины с Польшей и Беларусью, ему сообщили о готовности к отражению возможного вторжения противника

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Зеленский ознакомился с обустройством государственного рубежа Украины, отметили в ОПУ
Зеленский ознакомился с обустройством государственного рубежа Украины, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область 19 апреля посетил участок, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что глава государства ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

Зеленскому сообщили, что в целях обеспечения надежной защиты границы Украины и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси "происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения".

"Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области, – говорится в сообщении. – Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов".

В ходе визита Зеленский вручил награды военнослужащим Госпогранслужбы Украины, рассказали в ОПУ.

"Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте [Донецкой области]. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас, при защите нашего государства. Всем только победы!" – подчеркнул в Facebook президент, опубликовав видео из поездки.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1617815258688062/

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Теги: Украина, Беларусь, Польша, Волынская область, граница, Госпогранслужба, оборона, пограничники, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, Волынь, война России против Украины, Бахмут, президент, награды, визит
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