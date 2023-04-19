Зеленский побывал на границе Украины с Польшей и Беларусью, ему сообщили о готовности к отражению возможного вторжения противника

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что глава государства ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

Зеленскому сообщили, что в целях обеспечения надежной защиты границы Украины и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси "происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения".

"Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области, – говорится в сообщении. – Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов".

В ходе визита Зеленский вручил награды военнослужащим Госпогранслужбы Украины, рассказали в ОПУ.

"Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте [Донецкой области]. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас, при защите нашего государства. Всем только победы!" – подчеркнул в Facebook президент, опубликовав видео из поездки.