Зеленский побывал на границе Украины с Польшей и Беларусью, ему сообщили о готовности к отражению возможного вторжения противника

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Отмечается, что глава государства ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.
Зеленскому сообщили, что в целях обеспечения надежной защиты границы Украины и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси "происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения".
"Пограничники продемонстрировали объем работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области, – говорится в сообщении. – Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов".
В ходе визита Зеленский вручил награды военнослужащим Госпогранслужбы Украины, рассказали в ОПУ.
"Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте [Донецкой области]. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас, при защите нашего государства. Всем только победы!" – подчеркнул в Facebook президент, опубликовав видео из поездки.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.