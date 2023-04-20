"Скомандовали "мопеду" посадку". Украинские пограничники сбили Shahed оккупантов в Черниговской области. Видео

БПЛА даже не успел сдетонировать, отметили в ГПСУ Фото: ОК Північ / Telegram

Об этом 20 апреля сообщается в Telegram Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Пограничники сбили Shahed в Черниговской области. Интересно, что вражеский "летун" даже не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе", – сказано в сообщении.

Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Так, за минувшие сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе.