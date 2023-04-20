"Скомандовали "мопеду" посадку". Украинские пограничники сбили Shahed оккупантов в Черниговской области. Видео

Об этом 20 апреля сообщается в Telegram Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
"Пограничники сбили Shahed в Черниговской области. Интересно, что вражеский "летун" даже не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе", – сказано в сообщении.
Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Так, за минувшие сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала 20 апреля, что российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.