Оккупанты 19 апреля атаковали Украину ракетами и дронами, нанесли 37 авиаударов – Генштаб ВСУ

В результате российских атак разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты применили 12 БПЛА типа Shahed-136, 10 из них были уничтожены украинскими защитниками.

"Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

В то же время авиация сил обороны Украины за сутки 19 апреля нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.