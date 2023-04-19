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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 19 апреля атаковали Украину ракетами и дронами, нанесли 37 авиаударов – Генштаб ВСУ

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В результате российских атак разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ
В результате российских атак разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 19 апреля нанесли три ракетных и 37 авиационных ударов по территории Украины, в том числе и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

В частности, оккупанты применили 12 БПЛА типа Shahed-136, 10 из них были уничтожены украинскими защитниками.

"Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

В то же время авиация сил обороны Украины за сутки 19 апреля нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035Erhj6HD11mgHdFeMaVkSCoF1Bi145x6762R9C2fWBE6phnEzNtkhQK3BTD1d4gil

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, раненые, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, население, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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