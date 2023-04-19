Оккупанты 19 апреля атаковали Украину ракетами и дронами, нанесли 37 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
В частности, оккупанты применили 12 БПЛА типа Shahed-136, 10 из них были уничтожены украинскими защитниками.
"Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
В то же время авиация сил обороны Украины за сутки 19 апреля нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.