Оккупанты в Бериславе сбросили с БПЛА взрывчатку, повреждена спецтехника ГСЧС – РВА

Об этом 20 апреля в Telegram проинформировал глава районной военной администрации (РВА) Владимир Литвинов.

По его словам, в течение суток 19 апреля оккупанты обстреляли Бериславскую, Новоалександровскую и Тягинскую территориальные общины.

"В городе Берислав в результате сброса взрывчатки с дрона повреждена спецтехника ГСЧС", – написал Литвинов.

Он добавил, что в селе Высокое два человека получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

Российские войска за сутки 19 апреля 60 раз обстреляли Херсонскую область, отмечали в ОВА.