Оккупанты в Бериславе сбросили с БПЛА взрывчатку, повреждена спецтехника ГСЧС – РВА

Об этом 20 апреля в Telegram проинформировал глава районной военной администрации (РВА) Владимир Литвинов.
По его словам, в течение суток 19 апреля оккупанты обстреляли Бериславскую, Новоалександровскую и Тягинскую территориальные общины.
"В городе Берислав в результате сброса взрывчатки с дрона повреждена спецтехника ГСЧС", – написал Литвинов.
Он добавил, что в селе Высокое два человека получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.
Российские войска за сутки 19 апреля 60 раз обстреляли Херсонскую область, отмечали в ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона (в том числе Берислав). Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.