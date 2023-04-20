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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Бериславе сбросили с БПЛА взрывчатку, повреждена спецтехника ГСЧС – РВА

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Россияне системно обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонской области
Россияне системно обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонской области
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района Херсонской области.

Об этом 20 апреля в Telegram проинформировал глава районной военной администрации (РВА) Владимир Литвинов.

По его словам, в течение суток 19 апреля оккупанты обстреляли Бериславскую, Новоалександровскую и Тягинскую территориальные общины.

"В городе Берислав в результате сброса взрывчатки с дрона повреждена спецтехника ГСЧС", – написал Литвинов.

Он добавил, что в селе Высокое два человека получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

Российские войска за сутки 19 апреля 60 раз обстреляли Херсонскую область, отмечали в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона (в том числе Берислав). Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Херсонская область, взрывчатка, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Берислав
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