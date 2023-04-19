Оккупанты обстреляли здание школы, а также повредили помещение медицинской амбулатории в селе в Херсонской области – ОВА

Об этом 19 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Вчера россияне ударили по селу Змиевка Бериславской общины. Враг в очередной раз попал в здание местной школы, а также повредил помещение медицинской амбулатории", – сказано в сообщении.
В результате российского обстрела мирные люди не пострадали, указали в Херсонской ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.