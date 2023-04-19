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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 18 апреля 79 раз атаковали Херсонскую область. Один человек погиб, 10 пострадали – ОВА

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Оккупанты обстреливают Херсонскую область ежедневно
Оккупанты обстреливают Херсонскую область ежедневно
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты 18 апреля 79 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 19 апреля.

Российские войска выпустили 350 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников.

"Херсон враг атаковал 12 раз, выпустив по городу 46 снарядов. Попали в территорию рынка и здание образовательного учреждения", – говорится в сообщении.

За сутки в результате российской агрессии один человек погиб, 10 получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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