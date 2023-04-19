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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли автобусный парк в Херсоне – ОВА

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В результате обстрела повреждены транспортные средства
В результате обстрела повреждены транспортные средства
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты днем 19 апреля обстреляли автобусный парк в освобожденном Херсоне. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города. Час назад враг ударил по автобусному парку – повреждены транспортные средства", – написал Прокудин.

По данным главы ОВА, в результате обстрела со стороны российских захватчиков никто не пострадал.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, транспорт, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин
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