Российские оккупанты обстреляли автобусный парк в Херсоне – ОВА

"Россияне продолжают обстреливать Херсон и уничтожать инфраструктуру города. Час назад враг ударил по автобусному парку – повреждены транспортные средства", – написал Прокудин.

По данным главы ОВА, в результате обстрела со стороны российских захватчиков никто не пострадал.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.