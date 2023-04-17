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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли авиаудар по территории промышленного объекта в Бериславе и сбросили с БПЛА взрывчатку на жилые кварталы города – РВА

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Армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Бериславе, отметили в РВА
Армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Бериславе, отметили в РВА
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Российские оккупационные войска нанесли удары по Бериславу Херсонской области.

Об этом 17 апреля в Telegram проинформировал глава РВА Владимир Литвинов.

"Военными и вооруженными формированиями России нанесены удары по прибрежным населенным пунктам района. В результате авиационного удара по территории промышленного объекта в городе Берислав повреждения получили дома жителей, – написал руководитель РВА. – Используя дроны, [оккупанты] коварно сбросили взрывчатку на жилые кварталы города и повредили пять транспортных средств, из которых один автомобиль сгорел полностью".

По словам Литвинова, в результате российских атак пострадавших нет.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Херсонская область, взрывчатка, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, пострадавшие, население, российские оккупанты, Берислав
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