Оккупанты нанесли авиаудар по территории промышленного объекта в Бериславе и сбросили с БПЛА взрывчатку на жилые кварталы города – РВА

Армия РФ нанесла авиаудар по промышленному объекту в Бериславе, отметили в РВА Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Об этом 17 апреля в Telegram проинформировал глава РВА Владимир Литвинов.

"Военными и вооруженными формированиями России нанесены удары по прибрежным населенным пунктам района. В результате авиационного удара по территории промышленного объекта в городе Берислав повреждения получили дома жителей, – написал руководитель РВА. – Используя дроны, [оккупанты] коварно сбросили взрывчатку на жилые кварталы города и повредили пять транспортных средств, из которых один автомобиль сгорел полностью".

По словам Литвинова, в результате российских атак пострадавших нет.