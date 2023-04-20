Оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, шесть человек ранены – ОВА

"Российские оккупанты 60 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 298 снарядов из артиллерии, минометов, танков, беспилотников и авиации", – говорится в сообщении.

Херсон, по данным ОВА, враг атаковал пять раз. Россияне выпустили по городу 39 снарядов, попали в здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия – автобусный парк.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.