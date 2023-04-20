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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, шесть человек ранены – ОВА

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Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и Херсонской области
Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и Херсонской области
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Шесть мирных жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом утром 20 апреля сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"Российские оккупанты 60 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 298 снарядов из артиллерии, минометов, танков, беспилотников и авиации", – говорится в сообщении. 

Херсон, по данным ОВА, враг атаковал пять раз. Россияне выпустили по городу 39 снарядов, попали в здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия – автобусный парк.  

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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