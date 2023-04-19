Оккупанты в Скадовске заставляют коллаборантов подписывать обязательства по запрету выезда за пределы района – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в городе Скадовск Херсонской области по состоянию на 18 апреля российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района", – сказано в сообщении.