Оккупанты в Скадовске заставляют коллаборантов подписывать обязательства по запрету выезда за пределы района – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Так, в городе Скадовск Херсонской области по состоянию на 18 апреля российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района", – сказано в сообщении.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон. Левобережная часть Херсонской области, в том числе Скадовск, остается под российской оккупацией.