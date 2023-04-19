Оккупант назвал российские ЧВК "мясокомбинатом" и предположил, что "Херсон опять захотят взять" – перехват ГУР

В разговоре с некой женщиной россиянин рассказал, что 7 апреля планировалось наступление оккупантов, чтобы "остров отбить".
"Мы на остров плаваем, разминируем. [...] Нам сократили контракт. Короче, сейчас только через [частные военные компании] набирают, то есть тупо ЧВК", – сказал россиянин.
Он назвал эти ЧВК "мясокомбинатом ...баным".
Оккупант предположил, что "сейчас Херсон они захотят опять взять".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской (сейчас линия соприкосновения проходит по реке Днепр), Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.