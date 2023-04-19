Оккупант назвал российские ЧВК "мясокомбинатом" и предположил, что "Херсон опять захотят взять" – перехват ГУР

В разговоре с некой женщиной россиянин рассказал, что 7 апреля планировалось наступление оккупантов, чтобы "остров отбить".

"Мы на остров плаваем, разминируем. [...] Нам сократили контракт. Короче, сейчас только через [частные военные компании] набирают, то есть тупо ЧВК", – сказал россиянин.

Он назвал эти ЧВК "мясокомбинатом ...баным".

Оккупант предположил, что "сейчас Херсон они захотят опять взять".

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