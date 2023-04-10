"Танкистам сказали: танков нет, вы теперь пехота". ГУР МО опубликовало перехват разговора российского оккупанта

"146-й полк был до нас, которые уезжали... Еле отправили, пьяные все были. Тут они все спились. Половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они пропали", – рассказал оккупант.

Также он рассказал про своего знакомого, который находился на позиции примерно в трех километрах от него.

"Они танкисты. Вот мы ехали вместе сюда с ними в поезде, в одном вагоне. Когда высаживались, ждали машину, им сказали, танкистам, что танков нет, вы теперь пехота, все. Автоматы выдали", – рассказал он.