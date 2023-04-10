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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Танкистам сказали: танков нет, вы теперь пехота". ГУР МО опубликовало перехват разговора российского оккупанта

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Оккупант рассказал, как на фронте танкистам вместо танка дали автоматы
Оккупант рассказал, как на фронте танкистам вместо танка дали автоматы
Фото: EPA

Российский военнослужащий рассказал матери о пьянстве среди военных и об их "переквалификации" по приказу руководства. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"146-й полк был до нас, которые уезжали... Еле отправили, пьяные все были. Тут они все спились. Половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они пропали", – рассказал оккупант.

Также он рассказал про своего знакомого, который находился на позиции примерно в трех километрах от него.

"Они танкисты. Вот мы ехали вместе сюда с ними в поезде, в одном вагоне. Когда высаживались, ждали машину, им сказали, танкистам, что танков нет, вы теперь пехота, все. Автоматы выдали", – рассказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 178 820 российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 апреля. За последние сутки уничтожено 670 оккупантов, танк и 10 пушек.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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