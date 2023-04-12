"Будут нас на мясо отправлять". Оккупанты жалуются на нехватку людей – перехват ГУР

"Если даже что-то будет, нас вывести никак сейчас. В кольце мы небольшом. Окружили нас, короче. Они где-то там пробились, что-то пробили, я не знаю, врать не буду. Я сегодня пойду в разведку, засяду, буду смотреть, как они передвигаются, что они делают", – рассказал он.

По словам оккупанта, у мобилизованных есть четыре танка и они будут пытаться прорвать окружение.

Его собеседница говорит, что слышала о планах российских властей выводить мобилизованных.

"Да-да, а нас сейчас будут на мясо отправлять. Вообще жопа, не хватает народа", – ответил российский военный.