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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут нас на мясо отправлять". Оккупанты жалуются на нехватку людей – перехват ГУР

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У оккупантов не хватает живой силы
У оккупантов не хватает живой силы
Фото: EPA

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал, что они попали в окружение и у них не хватает людей. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 12 апреля.

"Если даже что-то будет, нас вывести никак сейчас. В кольце мы небольшом. Окружили нас, короче. Они где-то там пробились, что-то пробили, я не знаю, врать не буду. Я сегодня пойду в разведку, засяду, буду смотреть, как они передвигаются, что они делают", – рассказал он.

По словам оккупанта, у мобилизованных есть четыре танка и они будут пытаться прорвать окружение.

Его собеседница говорит, что слышала о планах российских властей выводить мобилизованных.

"Да-да, а нас сейчас будут на мясо отправлять. Вообще жопа, не хватает народа", – ответил российский военный.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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