"Он человек-испуг". Данилов заявил, что в Херсонскую область ездил двойник Путина

"Во-первых, никакой Путин там не был, это доподлинно известная вещь", – сказал он. Данилов напомнил, что как известно, перед встречей с настоящим Путиным все сотрудники Кремля проходят строгий карантин в течение 10–14 дней и сидят от него на расстоянии.
"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то расстояние – как минимум 18 метров, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", – сказал он.
По словам Данилова, Путин боится покушения и не стал бы так рисковать.
"Никакого Путина там не было. Конечно, там был двойник. Он человек-испуг. Думать, что он мог приехать таким образом, – это просто невозможно. Его там физически не было и быть не могло. Там давно нет никаких экспромтов", – сказал он.
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.
Во время своей незаконной поездки на оккупированную территорию Херсонской области Украины президент РФ Владимир Путин встретился с российскими военными на Арабатской стрелке. К такому выводу, исследовав размещенное на сайте Кремля видео визита Путина, пришли украинский "Центр журналистских расследований" и "Русская служба BBC". Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина".