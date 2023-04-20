"Он человек-испуг". Данилов заявил, что в Херсонскую область ездил двойник Путина

"Во-первых, никакой Путин там не был, это доподлинно известная вещь", – сказал он. Данилов напомнил, что как известно, перед встречей с настоящим Путиным все сотрудники Кремля проходят строгий карантин в течение 10–14 дней и сидят от него на расстоянии.

"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то расстояние – как минимум 18 метров, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", – сказал он.

По словам Данилова, Путин боится покушения и не стал бы так рисковать.

"Никакого Путина там не было. Конечно, там был двойник. Он человек-испуг. Думать, что он мог приехать таким образом, – это просто невозможно. Его там физически не было и быть не могло. Там давно нет никаких экспромтов", – сказал он.