В ряде регионов Украины тревога. Киевская ОВА предупредила об угрозе атаки дронами. Ермак сообщил о работе ПВО

После полуночи по всей территории Украины объявили (но быстро отменили) тревогу, связанную со взлетом на одном из российских аэродромов истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
После этого в 0.37 в Киеве и в 0.39 в Киевской области была объявлена повторная воздушная тревога в связи с угрозой применения российскими оккупантами дронов-камикадзе.
Воздушная тревога, кроме того, действует на территории Черниговской области, а также во временно оккупированных Крыму и Луганской области.
В 0.47 тревога была объявлена и в Житомирской области, сообщил Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
"Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", – призвали в Киевской ОВА
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также призвал не игнорировать воздушную тревогу в тех регионах, где она объявлена.
В 1.00 Ермак сообщил о работе ПВО, не уточнив регион.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат. С тех пор были новые сбивания.
Оккупанты после перерыва в последнее время атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Так, за сутки 19 апреля россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала 20 апреля, что российские оккупационные войска получили и уже используют дополнительную партию иранских дронов-камикадзе для атак на Украину.