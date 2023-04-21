В ряде регионов Украины тревога. Киевская ОВА предупредила об угрозе атаки дронами. Ермак сообщил о работе ПВО

Российские оккупанты атаковали Украину дронами Shahed в ночь на 21 апреля Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОГА / ОВА / Telegram (архив)

После полуночи по всей территории Украины объявили (но быстро отменили) тревогу, связанную со взлетом на одном из российских аэродромов истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

После этого в 0.37 в Киеве и в 0.39 в Киевской области была объявлена повторная воздушная тревога в связи с угрозой применения российскими оккупантами дронов-камикадзе.

Воздушная тревога, кроме того, действует на территории Черниговской области, а также во временно оккупированных Крыму и Луганской области.

В 0.47 тревога была объявлена и в Житомирской области, сообщил Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

"Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", – призвали в Киевской ОВА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также призвал не игнорировать воздушную тревогу в тех регионах, где она объявлена.

В 1.00 Ермак сообщил о работе ПВО, не уточнив регион.