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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за время российского вторжения уничтожили более 185 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

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За сути силы обороны уничтожили 630 оккупантов, танк и восемь дронов
За сути силы обороны уничтожили 630 оккупантов, танк и восемь дронов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 185 050 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 21 апреля.

Около 630 захватчиков были уничтожены за последние сутки.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3668 (+1);
  • боевые бронированные машины – 7126 (+6);
  • артиллерийские системы – 2827 (+2);
  • РСЗО – 539;
  • средства ПВО – 285;
  • самолеты – 308;
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5713 (+6);
  • специальная техника –  334 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03GBybCtNkmR8mtQKVWqvgYhtj6J8C6DfX1TyfrgeyLMbfVVYYum34q8B3UpK1uiwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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