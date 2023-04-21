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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самые жестокие бои идут за Бахмут, враг штурмует в районах Марьинки и Каменки – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отразили множество вражеских атак на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
Украинские военные отразили множество вражеских атак на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за сутки отбили более 60 атак россиян на четырех направлениях на Донбассе. Об этом сообщается утром 21 апреля в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Противник ценой больших потерь сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", – сказано в сообщении. 

На лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества (Луганская область). 

На авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

На марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но, как и на других направлениях, в течение суток обстрелял десятки населенных пунктов. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления противника", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vigXyFk7xzkHd2xcNCpnsAKmocjaaxmNnFxBcCzoJy4vVZRqEBR6kbMGRZPfSnnPl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Теги: Первомайское, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Каменка, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут
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