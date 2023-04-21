Самые жестокие бои идут за Бахмут, враг штурмует в районах Марьинки и Каменки – Генштаб ВСУ

"Противник ценой больших потерь сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", – сказано в сообщении.

На лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районе Серебрянского лесничества (Луганская область).

На авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имели.

На марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но, как и на других направлениях, в течение суток обстрелял десятки населенных пунктов.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления противника", – добавили в Генштабе.