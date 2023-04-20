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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, россияне пытаются наступать в направлении Угледара – Генштаб ВСУ

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Украинские воины отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях
Украинские воины отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

В минувшие сутки силы обороны Украины отбивали штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке и в районе Угледара Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 апреля.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

"За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении. 

На лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово",  – сообщили в Генштабе. 

На авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели.

На марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

На шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и в то же время, как и на остальных участках фронта, обстреливает мирные населенные пункты.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка "без существенных изменений". Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aNT3UFDtWSGYrtt6i8oWKe1M6cCevpmRsffUmtwCHPpCXDBK2k2byThbEjcs47mpl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Угледар
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