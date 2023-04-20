Идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, россияне пытаются наступать в направлении Угледара – Генштаб ВСУ

Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

"За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.

На лиманском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, вели безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели.

На марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

На шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и в то же время, как и на остальных участках фронта, обстреливает мирные населенные пункты.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка "без существенных изменений". Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.