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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг атакует на пяти направлениях, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ отразили 40 вражеских атак на пяти направлениях, отметили в Генштабе
За сутки ВСУ отразили 40 вражеских атак на пяти направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты за последние сутки атаковали позиции украинской армии на пяти направлениях на востоке страны. Об этом проинформировал 20 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на марьинском направлении за последние сутки были отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области, а на шахтерском – в районах Пречистовки и Угледара в том же регионе.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – подчеркнули в Генштабе.

На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mdxkhnf6SUn7VTvWz1u6Lon5bkufnrVKD27WhTBNYcN2bXsXPftuqKB8Jjcv2ZJWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оборона, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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