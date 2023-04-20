Враг атакует на пяти направлениях, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ отразили 40 вражеских атак на пяти направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на марьинском направлении за последние сутки были отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области, а на шахтерском – в районах Пречистовки и Угледара в том же регионе.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – подчеркнули в Генштабе.

На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы.

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