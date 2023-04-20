Враг атакует на пяти направлениях, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях – отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.
"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на марьинском направлении за последние сутки были отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области, а на шахтерском – в районах Пречистовки и Угледара в том же регионе.
"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – подчеркнули в Генштабе.
На всех направлениях оккупанты ведут обстрелы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.