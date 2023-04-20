В Крыму оккупанты намерены отправить около 400 срочников на оборонные позиции – Генштаб ВСУ

В сообщении отмечается, что в населенном пункте Изюмовка около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск расквартированы на базе отдыха "Долина скифов".

По информации Генштаба, их планируют переместить "на оборонные позиции в районе населенного пункта Владимировка".

В Крыму есть по меньшей мере два села с названием Владимировка – в Черноморском и Сакском районах, о каком из них идет речь, в сводке не уточнили.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои на данный момент идут на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.