ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму оккупанты намерены отправить около 400 срочников на оборонные позиции – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты усиливают оборону захваченного Крыма
Оккупанты усиливают оборону захваченного Крыма
Фото: EPA (архив)

Во временно аннексированном Крыму оккупанты планируют перемещение нескольких сотен военнослужащих. Об этом сообщил в утренней сводке 20 апреля Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается, что в населенном пункте Изюмовка около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск расквартированы на базе отдыха "Долина скифов".

По информации Генштаба, их планируют переместить "на оборонные позиции в районе населенного пункта Владимировка".

В Крыму есть по меньшей мере два села с названием Владимировка – в Черноморском и Сакском районах, о каком из них идет речь, в сводке не уточнили. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aNT3UFDtWSGYrtt6i8oWKe1M6cCevpmRsffUmtwCHPpCXDBK2k2byThbEjcs47mpl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои на данный момент идут на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.

Теги: Крым, Генштаб ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
Галина ГРИШИНА
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Галина ГРИШИНА
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
Галина ГРИШИНА
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Галина ГРИШИНА
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Галина ГРИШИНА
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Галина ГРИШИНА
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (109238)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (84103)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (77003)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (74699)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (74299)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (60358)
7
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (49016)
8
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (48256)
 
 
 
 