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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Кирилловки в море упал вертолет оккупантов, тело пилота выбросило на пляж – СМИ

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Вертолет российских оккупантов рухнул в Азовское море недалеко от Кирилловки
Вертолет российских оккупантов рухнул в Азовское море недалеко от Кирилловки
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Facebook (иллюстративное)

Неподалеку от временно оккупированной Кирилловки Запорожской области в Азовское море упал вертолет оккупантов, пилот погиб. Об этом сообщает 20 апреля в Telegram издание "РИА-Мелитополь" со ссылкой на очевидцев происшествия.

"В Кирилловке сегодня разбился российский вертолет. По рассказам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Погода была туманной, пилот не справился с управлением. Одна из "птичек" самоликвидировалась, упав примерно в 500 метрах от берега", – сообщили журналисты.

Отмечается, что второй Ка-52 еще некоторое время кружил над тонущим вертолетом, затем улетел в сторону временно оккупированного Крыма.

"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", – пишет "РИА-Мелитополь".

Официальных подтверждений инцидента оккупационные власти Запорожской области и российские военные на момент публикации новости не обнародовали.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 апреля 2023 года, составили около 184 420 военных, 3661 танк, 308 самолетов, 293 вертолета (в сумме 601 пилотируемая цель), 2386 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет (в сумме почти 3300 целей). По подсчетам Генштаба, с начала войны, таким образом, уничтожено около 3900 российских воздушных целей.

Теги: Россия, погода, оккупация, Мелитополь, вертолет, Запорожская область, Азовское море, пляж, армия РФ, страна-агрессор, пилот, Кирилловка, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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