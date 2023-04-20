В районе Кирилловки в море упал вертолет оккупантов, тело пилота выбросило на пляж – СМИ

Вертолет российских оккупантов рухнул в Азовское море недалеко от Кирилловки Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Facebook (иллюстративное)

"В Кирилловке сегодня разбился российский вертолет. По рассказам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Погода была туманной, пилот не справился с управлением. Одна из "птичек" самоликвидировалась, упав примерно в 500 метрах от берега", – сообщили журналисты.

Отмечается, что второй Ка-52 еще некоторое время кружил над тонущим вертолетом, затем улетел в сторону временно оккупированного Крыма.

"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", – пишет "РИА-Мелитополь".

Официальных подтверждений инцидента оккупационные власти Запорожской области и российские военные на момент публикации новости не обнародовали.