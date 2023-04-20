В районе Кирилловки в море упал вертолет оккупантов, тело пилота выбросило на пляж – СМИ

"В Кирилловке сегодня разбился российский вертолет. По рассказам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Погода была туманной, пилот не справился с управлением. Одна из "птичек" самоликвидировалась, упав примерно в 500 метрах от берега", – сообщили журналисты.
Отмечается, что второй Ка-52 еще некоторое время кружил над тонущим вертолетом, затем улетел в сторону временно оккупированного Крыма.
"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", – пишет "РИА-Мелитополь".
Официальных подтверждений инцидента оккупационные власти Запорожской области и российские военные на момент публикации новости не обнародовали.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 апреля 2023 года, составили около 184 420 военных, 3661 танк, 308 самолетов, 293 вертолета (в сумме 601 пилотируемая цель), 2386 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет (в сумме почти 3300 целей). По подсчетам Генштаба, с начала войны, таким образом, уничтожено около 3900 российских воздушных целей.