В России перевернулся и улетел в кювет комплекс ПВО С-400 стоимостью почти $160 млн. Видео

"ЗРК упал в кювет в районе 10.30. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12. Машина лежит там до сих пор", – отметили в Mash около 19.00.

Telegram-канал уточняет, что стоимость такой машины – около 13 млрд руб. (в районе $159,5 млн).

По данным источников Telegram-канала Shot, ЗРК С-400 изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. У 33-летнего водителя, который, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате аварии перелом руки.

Shot утверждает, что угрозы взрыва нет, поскольку ракеты не активированы.