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В России перевернулся и улетел в кювет комплекс ПВО С-400 стоимостью почти $160 млн. Видео

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Российский ЗРК С-400 попал в аварию под Тулой
Российский ЗРК С-400 попал в аварию под Тулой
Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org (иллюстративное)

В районе Тулы (РФ) на трассе Москва – Симферополь перевернулся российский зенитный ракетный комплекс С-400, сообщает 20 апреля российский Telegram-канал Mash.

"ЗРК упал в кювет в районе 10.30. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12. Машина лежит там до сих пор", – отметили в Mash около 19.00.

Telegram-канал уточняет, что стоимость такой машины – около 13 млрд руб. (в районе $159,5 млн).

По данным источников Telegram-канала Shot, ЗРК С-400 изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. У 33-летнего водителя, который, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате аварии перелом руки.

Shot утверждает, что угрозы взрыва нет, поскольку ракеты не активированы.

Теги: Россия, авария, ПВО, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, ракеты, дороги, ракета, потери армии России, российские оккупанты
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