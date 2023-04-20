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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Превратили в фейерверк". В Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили "Бук" россиян

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ЗРК "разорвало на маленькие куски", отметили авторы видео
ЗРК "разорвало на маленькие куски", отметили авторы видео
Скриншот: Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони / Facebook

В Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Видео опубликовала в Facebook 19 апреля Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны.

Вражеский комплекс заметили разведчики Покровского батальона. Они доложили командованию и вызвали артиллерию.

"Побратимы отработали очень четко и точно. Сразу сдетонировал боекомплект, превратив зенитный комплекс в фейерверк. Систему разорвало на маленькие куски. Минус один вражеский "Бук" и экипаж орков", – проинформировали военные. 

Военнослужащие не уточнили, когда и на каком направлении было снято видео.

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 20 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 184 420 единиц личного состава, 3667 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.

видео

Видео: Ghost friends / YouTube
Теги: военная техника, Бук, артиллерия, территориальная оборона, война России против Украины, потери армии России
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