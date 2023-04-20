"Превратили в фейерверк". В Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили "Бук" россиян

Вражеский комплекс заметили разведчики Покровского батальона. Они доложили командованию и вызвали артиллерию.
"Побратимы отработали очень четко и точно. Сразу сдетонировал боекомплект, превратив зенитный комплекс в фейерверк. Систему разорвало на маленькие куски. Минус один вражеский "Бук" и экипаж орков", – проинформировали военные.
Военнослужащие не уточнили, когда и на каком направлении было снято видео.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 20 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 184 420 единиц личного состава, 3667 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.